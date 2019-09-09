2019-09-09T16:28:46+03:00
Общество

Ярославские школьники снова будут заступать на Пост №1

Сезон почетного караула приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне
Роман РЫЖИКОВ
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Дань памяти отдало не одно поколение ярославцевДань памяти отдало не одно поколение ярославцевФото: Мэрия Ярославля
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Ярославские школьники вновь будут заступать на Пост № 1. Вместе с началом учебного года начался сезон почетного караула. В этом году он приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Школьники возле Вечного огня стоят уже около 40 лет. Дань памяти отдало не одно поколение ярославцев. Ежегодно в почетный караул заступают больше двух тысяч ребят.

Прекратят нести вахту ученики только в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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