Ярославские школьники снова будут заступать на Пост №1

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-09T16:28:46+03:00

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Ярославские школьники вновь будут заступать на Пост № 1. Вместе с началом учебного года начался сезон почетного караула. В этом году он приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Школьники возле Вечного огня стоят уже около 40 лет. Дань памяти отдало не одно поколение ярославцев. Ежегодно в почетный караул заступают больше двух тысяч ребят.

Прекратят нести вахту ученики только в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU