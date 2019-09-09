Приставы конфисковали у ярославны 24 бутылки водки
Женщина нелегально торговала алкоголем
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Ярославские судебные приставы приехали к индивидуальной предпринимательнице, чтобы конфисковать у нее нелегальную водку. Женщина нарушила правила торговли спиртными напитками и лишилась 24 бутылок сомнительного алкоголя.
– В ходе исполнительного производства имущество, обращенное в собственность государства, было арестовано и передано в специализированную организацию для дальнейшего уничтожения, – пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Приставы исполнили требование исполнительного документа и спасли людей от страшных последствий.
ИСТОЧНИК KP.RU