2019-09-09T14:34:00+03:00
Общество

Приставы конфисковали у ярославны 24 бутылки водки

Женщина нелегально торговала алкоголем
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославские судебные приставы приехали к индивидуальной предпринимательнице, чтобы конфисковать у нее нелегальную водку. Женщина нарушила правила торговли спиртными напитками и лишилась 24 бутылок сомнительного алкоголя.

– В ходе исполнительного производства имущество, обращенное в собственность государства, было арестовано и передано в специализированную организацию для дальнейшего уничтожения, – пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Приставы исполнили требование исполнительного документа и спасли людей от страшных последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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