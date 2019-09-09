Приставы конфисковали у ярославны 24 бутылки водки

СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-09T14:34:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославские судебные приставы приехали к индивидуальной предпринимательнице, чтобы конфисковать у нее нелегальную водку. Женщина нарушила правила торговли спиртными напитками и лишилась 24 бутылок сомнительного алкоголя.

– В ходе исполнительного производства имущество, обращенное в собственность государства, было арестовано и передано в специализированную организацию для дальнейшего уничтожения, – пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Приставы исполнили требование исполнительного документа и спасли людей от страшных последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU