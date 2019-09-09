Ярославские спасатели готовят городские пляжи к зиме
Они отправили на хранение технику и сняли буйки
До наступления холодов были сняты знаки, запрещающие купаниеФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле завершился купальный сезон. Спасатели «Центра гражданской защиты» подготавливают пляжи к зиме. Они консервируют спасательные посты и оборудование.
В начале сентября были сняты буйки, информационные щиты и запрещающие купание знаки. Весельные лодки и моторную лодку «Воронеж» отправили на обслуживание и зимнее хранение.
До заморозков планируется подготовить аэролодку «Пиранья», которую можно использовать и зимой и в межсезонье.
В настоящий момент работает только один спасательный пост – в Тверицах.
ИСТОЧНИК KP.RU