Ярославские спасатели готовят городские пляжи к зиме

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-09T13:43:09+03:00

До наступления холодов были сняты знаки, запрещающие купание Фото: Мэрия Ярославля

Они отправили на хранение технику и сняли буйки

Изменить размер текста: A A

В Ярославле завершился купальный сезон. Спасатели «Центра гражданской защиты» подготавливают пляжи к зиме. Они консервируют спасательные посты и оборудование.

В начале сентября были сняты буйки, информационные щиты и запрещающие купание знаки. Весельные лодки и моторную лодку «Воронеж» отправили на обслуживание и зимнее хранение.

До заморозков планируется подготовить аэролодку «Пиранья», которую можно использовать и зимой и в межсезонье.

В настоящий момент работает только один спасательный пост – в Тверицах.

ИСТОЧНИК KP.RU