Ничего святого: ярославец украл из подъезда детскую коляску

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-09T12:36:52+03:00

Молодой человек не проживал в этом доме, а был в гостях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Жительница Тутаева обратилась в полицию и рассказала, что из подъезда дома на улице Моторостроителей кто-то украл детскую коляску.

Правоохранители стали искать преступника. Им оказался 21-летний местный житель. Парень был в гостях, а когда шел мимо коляски, то решил прихватить ее с собой. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

– Подразделением дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Детский транспорт вернули хозяевам.

ИСТОЧНИК KP.RU