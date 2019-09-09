Ничего святого: ярославец украл из подъезда детскую коляску
Полиция нашла подозреваемого
Молодой человек не проживал в этом доме, а был в гостяхФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жительница Тутаева обратилась в полицию и рассказала, что из подъезда дома на улице Моторостроителей кто-то украл детскую коляску.
Правоохранители стали искать преступника. Им оказался 21-летний местный житель. Парень был в гостях, а когда шел мимо коляски, то решил прихватить ее с собой. Ущерб составил 6 тысяч рублей.
– Подразделением дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Детский транспорт вернули хозяевам.
ИСТОЧНИК KP.RU