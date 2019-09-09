«Я люблю жизнь»: молодая ярославна вышла в финал конкурса красоты для колясочников

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-09T13:49:26+03:00

Анастасия Орлова хочет показать всем, что самое главное – то, что внутри

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26-летняя Анастасия Орлова из Ярославля вышла в финал конкурса красоты колясочников «Мисс Интеграция». Вместе с остальными участницами – девушками, передвигающимися на коляске, Настя отправилась в Новосибирск, где 12 сентября пройдет финал конкурса.

Ярославна рассказала, что ее главная цель – раскрыть не только внешнюю красоту, но и внутреннюю. Девушка помогает бездомным животным, вдохновляет окружающих никогда не отчаиваться и очень любит людей.

В следующем году Настя собирается поступать в МГГЭУ на журналистику. В детстве она мечтала стать телеведущей, но сейчас ее главная мечта – путешествовать по всему миру.

- Я не знаю, есть ли шанс когда-нибудь избавиться от коляски, я оказалась в ней будучи ребенком из-за врачебной ошибки... - рассказывает Настя. - Но я совсем не унываю! Меня вдохновляют люди вокруг и сама жизнь!

Вы можете проголосовать за Анастасию по ссылке, для этого достаточно просто поставить «лайк».

ИСТОЧНИК KP.RU