2019-09-09T13:49:26+03:00
Общество

«Я люблю жизнь»: молодая ярославна вышла в финал конкурса красоты для колясочников

Анастасия Орлова хочет показать всем, что самое главное – то, что внутри
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: Анастасия Орлова/vk.comФото: Анастасия Орлова/vk.com
Изменить размер текста:

26-летняя Анастасия Орлова из Ярославля вышла в финал конкурса красоты колясочников «Мисс Интеграция». Вместе с остальными участницами – девушками, передвигающимися на коляске, Настя отправилась в Новосибирск, где 12 сентября пройдет финал конкурса.

Ярославна рассказала, что ее главная цель – раскрыть не только внешнюю красоту, но и внутреннюю. Девушка помогает бездомным животным, вдохновляет окружающих никогда не отчаиваться и очень любит людей.

В следующем году Настя собирается поступать в МГГЭУ на журналистику. В детстве она мечтала стать телеведущей, но сейчас ее главная мечта – путешествовать по всему миру.

- Я не знаю, есть ли шанс когда-нибудь избавиться от коляски, я оказалась в ней будучи ребенком из-за врачебной ошибки... - рассказывает Настя. - Но я совсем не унываю! Меня вдохновляют люди вокруг и сама жизнь!

Вы можете проголосовать за Анастасию по ссылке, для этого достаточно просто поставить «лайк».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хотел похвастаться перед подругой своей меткостью – попал на деньги и уголовное дело
На выборах в Ярославской области лидируют единороссы
Ярославские спасатели готовят городские пляжи к зиме
Ничего святого: ярославец украл из подъезда детскую коляску
В Ярославской области иномарка сбила лося, а следующий автомобиль наехал на животное
Мэр Ярославля поручил решить проблему очередей за льготными проездными
В Ярославле осудят водителя, который ехал на красный и сбил насмерть пешехода
В мэрии назвали причину появления провала на Республиканской улице Ярославля
По местам боевой славы: ярославские ветераны на теплоходе прибыли в Москву
На выборы в Ярославской области пришли меньше 30 процентов избирателей
В ярославской промзоне взорвался бензовоз
В Ярославле ищут пенсионерку с черной тростью
В Ярославле ночью сгорел катер, в Рыбинске – квартира в многоэтажке
В Рыбинске объявили муниципальную амнистию
В Ярославской области пока проголосовали около 6 процентов избирателей