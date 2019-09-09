В Ярославской области иномарка сбила лося, а следующий автомобиль наехал на животное
Врачи оказали помощь пассажирам «Фиата»
Водитель иномарки не смог избежать столкновения с животнымФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В воскресенье, 8 сентября, около 21 часа в Тутаевском районе на 24 километре дороги Ярославль-Рыбинск на проезжую часть выбежал лось. 48-летний водитель «Фиата» не смог избежать столкновения с животным и сбил сохатого.
После этого на лося наехал ВАЗ-2111.
На место происшествия приехали гаишники, сотрудники МЧС и скорая помощь. Врачи на месте оказали помощь водителю иномарки, 14-летней пассажирке и еще двум женщинам, которые находились в «Фиате».
– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU