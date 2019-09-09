В Ярославской области иномарка сбила лося, а следующий автомобиль наехал на животное

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-09T11:03:39+03:00

Водитель иномарки не смог избежать столкновения с животным Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В воскресенье, 8 сентября, около 21 часа в Тутаевском районе на 24 километре дороги Ярославль-Рыбинск на проезжую часть выбежал лось. 48-летний водитель «Фиата» не смог избежать столкновения с животным и сбил сохатого.

После этого на лося наехал ВАЗ-2111.

На место происшествия приехали гаишники, сотрудники МЧС и скорая помощь. Врачи на месте оказали помощь водителю иномарки, 14-летней пассажирке и еще двум женщинам, которые находились в «Фиате».

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU