В Ярославле осудят водителя, который ехал на красный и сбил насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-09T09:42:50+03:00

В ходе следствия были проведены три экспертизы

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В Ярославле завершили расследование уголовного дела в отношении водителя автомобиля «Вольво».

16 января 2019 года на Ленинградском проспекте 36-летний мужчина сбил 67-летнего пешехода. Пострадавший получил смертельную травму и скончался.

– В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Далее началось предварительное следствие, в ходе которого провели судебно-медицинскую, автотехническую и видеотехническую экспертизы. Специалисты установили, что машина ехала на красный свет.

Уголовное дело отправили в суд.

Ярославец может отправиться за решетку на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU