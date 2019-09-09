В Ярославле осудят водителя, который ехал на красный и сбил насмерть пешехода
В Ярославле завершили расследование уголовного дела в отношении водителя автомобиля «Вольво».
16 января 2019 года на Ленинградском проспекте 36-летний мужчина сбил 67-летнего пешехода. Пострадавший получил смертельную травму и скончался.
– В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Далее началось предварительное следствие, в ходе которого провели судебно-медицинскую, автотехническую и видеотехническую экспертизы. Специалисты установили, что машина ехала на красный свет.
Уголовное дело отправили в суд.
Ярославец может отправиться за решетку на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU