На выборы в Ярославской области пришли меньше 30 процентов избирателей
Об этом сообщили в региональном избиркоме
Явка на выборах в Ярославской области оказалась ниже 30 процентов.Фото: Архив "КП"
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Вчера, 8 сентября, в регионе прошли выборы глав поселений и депутатов муниципальных советов Рыбинска, Большесельского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского, Пошехонского, Ярославского районов.
Средний уровень явки избирателей на выборы глав поселений и депутатов муниципальных советов — 29,62%. Только в 4 районах она составила более 50 процентов: в Мышкинском, Пошехонском, Гаврилов-Ямском и Борисоглебском МР.
Существенных нарушений в ходе голосования зарегистрировано не было.
ИСТОЧНИК KP.RU