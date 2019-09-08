В ярославской промзоне взорвался бензовоз

СЕГОДНЯ 20:38 2019-09-08T20:38:15+03:00

Столб черного дыма было видно очень далеко. ВК/Жесть Ярославль

ЧП случилось сегодня, 8 сентября, около 16 часов

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- Кто в курсе, что горело в районе 16 часов рядом с ПАТП-1? - спрашивали в соцсетях встревоженные ярославцы.

Очевидцы описывали огромный столб черного дыма и то, что по улице Гагарина к месту происшествия ехали одна за другой пожарные машины и медицины катастроф.

Как выяснилось, причиной переполоха стал взорвавшийся в промзоне бензовоз.

- Сообщение о возгорании поступило в 15.55. Бензовоз загорелся, позднее случился хлопок. В бензовозе было мало топлива. В ликвидации пожара участвовало 30 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Взорвавшуюся машину потушили около 17 часов. Пострадавших, к счастью, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU