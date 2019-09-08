2019-09-08T20:38:15+03:00
Общество

В ярославской промзоне взорвался бензовоз

ЧП случилось сегодня, 8 сентября, около 16 часов
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Столб черного дыма было видно очень далеко. ВК/Жесть ЯрославльСтолб черного дыма было видно очень далеко. ВК/Жесть Ярославль
Изменить размер текста:

- Кто в курсе, что горело в районе 16 часов рядом с ПАТП-1? - спрашивали в соцсетях встревоженные ярославцы.

Очевидцы описывали огромный столб черного дыма и то, что по улице Гагарина к месту происшествия ехали одна за другой пожарные машины и медицины катастроф.

Как выяснилось, причиной переполоха стал взорвавшийся в промзоне бензовоз.

- Сообщение о возгорании поступило в 15.55. Бензовоз загорелся, позднее случился хлопок. В бензовозе было мало топлива. В ликвидации пожара участвовало 30 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Взорвавшуюся машину потушили около 17 часов. Пострадавших, к счастью, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле ищут пенсионерку с черной тростью
В Ярославле ночью сгорел катер, в Рыбинске – квартира в многоэтажке
В Рыбинске объявили муниципальную амнистию
В Ярославской области пока проголосовали около 6 процентов избирателей
Вас грабят: мошенники продолжают разводить ярославцев на деньги
В Карякинском парке Рыбинска джазовый сентябрь
Ярославский «Шинник» одержал трудную победу
В Ярославской области собираются значительно поднять выплаты детям погибших правоохранителей и военных
В Ярославле провалилась часть дороги на Республиканской улице
Жители Тутаевского шоссе перегородили проезды в своих дворах
В Ярославле выстроилась двухчасовая очередь за льготными проездными
Появилось видео спасения рыбака из Волги в Ярославле
В Ярославской области собираются взять на работу тысячу новых врачей
Видеопросмотр отменил спасение «Локомотива»
Без шума: на Добрынинском мосту в Ярославле установят изоляционные щиты
Во время ЧС на колесе обозрения в Ярославле оттуда сбежали администратор и оператор
В Ярославле разыскивают пенсионерку с корзиной
В Угличском районе появился новый фельдшерско-акушерский пункт
Под Ярославлем нашли магазин, где без лицензии продавали брендовые вещи
В Ярославле возбудили уголовное дело за отмывание денег
В ярославской школе искусств появились новые домры, баяны и виолончели
Удивительная статистика: в этом году еще ни один ярославец не умер от случайного отравления алкоголем
В Рыбинске начнут реконструкцию «ограниченно-работоспособного» гидроузла
В Ярославской области можно арендовать один из самых дорогих домов в ЦФО