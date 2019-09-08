В Ярославле ищут пенсионерку с черной тростью
77-летняя женщина ушла из дома еще 23 августа и пропала
ВК/Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославская область
Изменить размер текста:
С того дня Татьяну Арсеньевну Петрову (Дмитриеву), нуждающуюся в медицинской помощи, никто не видел.
Ее особые приметы: рост 153 см, голубые глаза. Была одета в ярко-розовую футболку, черные штаны, фиолетовые галоши, на голове белый платок.
С собой пожилая женщина имела черную трость.
Розыском пропавшей ярославны занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Татьяны Петровой, просьба сообщить по телефону 112 или на горячую линию отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU