2019-09-08T17:50:17+03:00
Общество

В Ярославле ищут пенсионерку с черной тростью

77-летняя женщина ушла из дома еще 23 августа и пропала
Мария СОКОЛОВА
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ВК/Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославская областьВК/Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославская область
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С того дня Татьяну Арсеньевну Петрову (Дмитриеву), нуждающуюся в медицинской помощи, никто не видел.

Ее особые приметы: рост 153 см, голубые глаза. Была одета в ярко-розовую футболку, черные штаны, фиолетовые галоши, на голове белый платок.

С собой пожилая женщина имела черную трость.

Розыском пропавшей ярославны занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Татьяны Петровой, просьба сообщить по телефону 112 или на горячую линию отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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