В Ярославле ночью сгорел катер, в Рыбинске – квартира в многоэтажке

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-08T15:31:29+03:00

В сгоревшей квартире огнем уничтожено имущество на площади 30 квадратных метров. Фото ГУ МЧС по ЯО

Оба пожара случились с разницей в час сегодня, 8 сентября, рано утром

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Сообщение о возгорании в многоквартирном доме в Рыбинске на улице Мира, дом №17 поступило на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС по Ярославской области в 2 часа 39 минут.

Горела одна из квартир. На пожар выехали 20 человек личного состава и 6 машин спецтехники. Ликвидировать возгорание удалось почти через три часа. Огнем уничтожено имущество на 30 квадратных метрах, есть пострадавший.

Частный катер в Ярославле загорелся в 3 часа 30 минут. В поселок Вакарево на речной причал выехали 3 спецмашины и 9 человек огнеборцев. Пожар ликвидировали через час. Катер огнем уничтожен. Пострадавших, к счастью, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU