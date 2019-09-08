2019-09-08T14:31:44+03:00
Общество

В Рыбинске объявили муниципальную амнистию

Власти сделали это, чтобы помочь местным предпринимателям
Мария СОКОЛОВА
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Чтобы помочь предпринимателям, власти Рыбинска объявили муниципальную амнистию. Фото: сайт Рыбинского МРЧтобы помочь предпринимателям, власти Рыбинска объявили муниципальную амнистию. Фото: сайт Рыбинского МР
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Физическим и юридическим лицам, которые ведут свой бизнес в Рыбинске, и имеют задолженность по неустойке (пеням), начисленную по договорам аренды муниципального имущества или земельных участков, списать эти долги. Акция продлится до 30 ноября текущего года.

Амнистия гарантирует списание долгов по пеням, образовавшимся в результате несвоевременной платы по договорам аренды, в случае полного погашения имеющейся задолженности.

Арендаторам, желающим воспользоваться этим предложением, следует обратиться в департамент имущественных и земельных отношений городского округа Рыбинск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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