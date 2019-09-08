В Рыбинске объявили муниципальную амнистию

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-08T14:31:44+03:00

Власти сделали это, чтобы помочь местным предпринимателям

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Физическим и юридическим лицам, которые ведут свой бизнес в Рыбинске, и имеют задолженность по неустойке (пеням), начисленную по договорам аренды муниципального имущества или земельных участков, списать эти долги. Акция продлится до 30 ноября текущего года.

Амнистия гарантирует списание долгов по пеням, образовавшимся в результате несвоевременной платы по договорам аренды, в случае полного погашения имеющейся задолженности.

Арендаторам, желающим воспользоваться этим предложением, следует обратиться в департамент имущественных и земельных отношений городского округа Рыбинск.

ИСТОЧНИК KP.RU