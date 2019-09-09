По местам боевой славы: ярославские ветераны на теплоходе прибыли в Москву
Правительство Ярославской области организовало речной круиз для ветеранов войны, боевых действий, тружеников тыла. В субботу, 7 сентября, участники круиза на борту теплохода «Иван Кулибин» отправились из Ярославля по местам боевой славы России по маршруту Рыбинск-Дубна-Москва. Сегодня, 9 сентября, они прибыли в столицу.
Круиз организован в рамках подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
– В поездке ее участники общаются с ветеранами из других городов, встречаются с молодежью, посещают экскурсии и памятные места, в частности Парк Победы на Поклонной Горе в Москве, столичный музей Великой отечественной Войны, - рассказал директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев.
В состав делегации вошли ветераны ВОВ Михаил Пеймер и Алексей Ермаков, Герои России Михаил Ланцев и Алексей Чагин, члены областного и муниципальных советов ветеранов, руководители ветеранских организаций вооруженных сил.
ИСТОЧНИК KP.RU