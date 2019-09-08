2019-09-08T09:59:22+03:00
Общество

В Карякинском парке Рыбинска джазовый сентябрь

Живая музыка звучит в городе под открытым небом
Мария СОКОЛОВА
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В Рыбинске проходит джазовый сентябрь под открытым небом. Фото БАТУРИН ГеннадийВ Рыбинске проходит джазовый сентябрь под открытым небом. Фото БАТУРИН Геннадий
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Первый концерт, собравший несколько сотен рыбинцев, состоялся в прошедший четверг. Перед ценителями джаза выступил Ярославский джазовый оркестр Алексея Терентьева.

«Джаз в Карякинском саду» - совместный проект управления культуры и музыкального агентства Стаса Майнугина. Каждый четверг весь первый месяц осени в обновленном парке будут звучать живая музыка в исполнении профессиональных коллективов.

- Я поздравляю всех жителей города Рыбинска с этим культурным событием. Приятно, что в парк пришло такое количество рыбинцев. Это говорит о том, что наши люди любят музыку, ценят живое исполнение, - рассказала начальник управления культуры Марина Воронина. - Джазовые фестивали и в Рыбинске проходят не впервые. Но идея проведения музыкальных вечеров именно в Карякинском парке, в уютной камерной атмосфере, принадлежит главе города Рыбинска Денису Добрякову.

Джаз в Карякинском парке будет звучать также 12, 19 и 26 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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