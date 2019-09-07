В Ярославской области собираются значительно поднять выплаты детям погибших правоохранителей и военных

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-07T15:26:29+03:00

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В Ярославской области собираются почти в четыре раза поднять выплаты детям погибших правоохранителей и военнослужащих. Соответствующий законопроект внесен в региональную думу рядом депутатов.

На сегодняшний момент такие выплаты составляют 2952 рубля в месяц. С 1 января 2020 года сумму предлагают увеличить до уровня минимального размера оплаты труда - 11280 рублей.

Получателями выплаты, по Социальному кодексу Ярославской области, являются дети погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих младше 18 лет или пока не закончивших обучение в общеобразовательной организации, учреждении среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения (но не более чем до достижения ими возраста 23 лет).

По данным департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области в настоящее время получателями указанной выплаты являются 6 человек. На увеличение выплат понадобиться дополнительно изыскать в областной казне 599 616 рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU