2019-09-07T11:36:56+03:00
Происшествия

Появилось видео спасения рыбака из Волги в Ярославле

Прка мужчину вытаскивали, он крепко держал в руках спасательный жилет и весла
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Фото: ЦГЗ Ярославля.Фото: ЦГЗ Ярославля.
Изменить размер текста:

Около 14 часов 30 минут в Ярославле на Волге произошло ЧП. Рыбак на лодке потерпел бедствие. Его судно накрыло волной от проходящей мимо баржи, в результате 59-летний мужчина оказался в прохладной воде.

Происшествие случилось в районе поселка Норское. Рыбака заметили с берега люди и вызвали спасателей. На место прибыли сотрудники поисково-спасательного подразделения Центра гражданской защиты Ярославля.

- Они возвращаясь с мероприятий по консервации Дзержинского пляжа и находились недалеко от места происшествия. Через 3 минуты спасатели уже были на месте. Один из спасателей отправился к пострадавшему вплавь. Мужчина держался на воде за счет спасательного жилета. Доплыв до рыбака, спасатель обхватил его и подал сигнал другим, чтобы те вытаскивали их на берег за веревку, - рассказали в ЦГЗ.

Кстати, несмотря на опасную ситуацию рыбак не выпустил из рук ни спасательного жилета, ни весел. Да и лодку ему спасатели помогли вытащить. К счастью, пострадавший не получил ни травм, ни переохлаждения.

В Ярославле на Волге спасли рыбака. Видео: ЦГЗ Ярославля..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области собираются взять на работу тысячу новых врачей
Видеопросмотр отменил спасение «Локомотива»
Без шума: на Добрынинском мосту в Ярославле установят изоляционные щиты
Во время ЧС на колесе обозрения в Ярославле оттуда сбежали администратор и оператор
В Ярославле разыскивают пенсионерку с корзиной
В Угличском районе появился новый фельдшерско-акушерский пункт
Под Ярославлем нашли магазин, где без лицензии продавали брендовые вещи
В Ярославле возбудили уголовное дело за отмывание денег
В ярославской школе искусств появились новые домры, баяны и виолончели
Удивительная статистика: в этом году еще ни один ярославец не умер от случайного отравления алкоголем
В Рыбинске начнут реконструкцию «ограниченно-работоспособного» гидроузла
В Ярославской области можно арендовать один из самых дорогих домов в ЦФО