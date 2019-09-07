Появилось видео спасения рыбака из Волги в Ярославле

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-07T11:36:56+03:00

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Около 14 часов 30 минут в Ярославле на Волге произошло ЧП. Рыбак на лодке потерпел бедствие. Его судно накрыло волной от проходящей мимо баржи, в результате 59-летний мужчина оказался в прохладной воде.

Происшествие случилось в районе поселка Норское. Рыбака заметили с берега люди и вызвали спасателей. На место прибыли сотрудники поисково-спасательного подразделения Центра гражданской защиты Ярославля.

- Они возвращаясь с мероприятий по консервации Дзержинского пляжа и находились недалеко от места происшествия. Через 3 минуты спасатели уже были на месте. Один из спасателей отправился к пострадавшему вплавь. Мужчина держался на воде за счет спасательного жилета. Доплыв до рыбака, спасатель обхватил его и подал сигнал другим, чтобы те вытаскивали их на берег за веревку, - рассказали в ЦГЗ.

Кстати, несмотря на опасную ситуацию рыбак не выпустил из рук ни спасательного жилета, ни весел. Да и лодку ему спасатели помогли вытащить. К счастью, пострадавший не получил ни травм, ни переохлаждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/730650" frameborder="0"></iframe> В Ярославле на Волге спасли рыбака. Видео: ЦГЗ Ярославля..

ИСТОЧНИК KP.RU