В Ярославской области собираются взять на работу тысячу новых врачей

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-07T11:04:18+03:00

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Власти Ярославской области намерены пополнить штат врачей региональных больниц на 1000 человек. Правда, сделать это хотят не разом, а постепенно - до 2024 года.

По мнению руководства области помочь в этом должны программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Благодаря им уже ежегодно на 4% увеличивается количество специалистов, приезжающих работать в села.

– Сейчас в регионе работают более 5 с половиной тысяч врачей, – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина. – Обеспеченность врачами у нас в регионе 43 на 10 тысяч населения. Это хороший показатель, и он выше, чем в ЦФО, но нам не хватает специалистов в первичке, и здесь надо увеличить количество медицинского персонала более чем на тысячу человек. Решаем этот вопрос в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В рамках проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в этом году планируется привлечь 18 врачей и 12 фельдшеров.

ИСТОЧНИК KP.RU