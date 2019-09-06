Видеопросмотр отменил спасение «Локомотива»

6 Сент. 22:13 2019-09-06T22:13:25+03:00

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После досадного разгрома «Локомотива» от «Спартака» тренерский штаб ярославцев явно учел не все уроки. Если второй матч «Локомотива» уже прошел без ляпов на заменах, что имело место быть в игре с москвичами, то проблема второго периода вновь зияла острой занозой.

И ведь игру ярославцы начали очень активно, чтобы сразу показать нижегородцам свой настрой на победу. Однако вновь оборона наших оказалась небезгрешной. Правда, в ударе у нас вратарь Илья Коновалов, который уверенно разбирался с наскоками «Торпедо», а самый опасный момент у его ворот при выходе «один в ноль» отчаянным броском за убегавшим форвардом успел перекрыть Якуб Накладал.

Как бы итогом настроя ярославцев по первому периоду стал гол Артура Каюмова, которому виртуозно ассистировал Николай Коваленко. Ему удалось на высочайшей скорости проскользнуть между бортом и защитником, намеревавшимся впечатать Николая в этот борт, но врезался сам и не на время выпал из игры, что позволило без помех продолжить движение к воротам и выдать шайбу на Каюмова.- 1:0. на 15 минуте.

Когда в начале второго периода еще одна филигранная атака наших с пасом Егора Аверина на Тая Рэтти завершилась точным броском почти с нулевого угла, казалось, что и проблема второго периода закрыта. Ан нет. Довольно быстро оказалось, что счет 2:0 при надежной игре Коновалова как-то расслабилт ярославцев. А тут еще эффект «дальней скамейки» при обороне!. Короче, за какие-то десять минут в воротах Коновалова оказываются аж четыре гола, и «Локомотив» оказывается в глубоком минусе под неодобрительный свист трибун.

Наша оборона за эти минуты понаделала столько ошибок, что только диву оставалось даваться… Все же еще один урок наш тренерский штаб уяснил и более активно действовал на скамейке, а на третий период для встряски команды даже заменили Коновалова на Александра Лазушина. Удивительно, но замена сработала буквально за считанные секунды. Через 24 секунды счет уже 3:4, когда Каюмов ловко подправил на «пятачке» шайбу после броска Накладала. Вроде бы, появилась надежда на спасение матча. Однако острота атак ярославцев была недостаточной для изменения счета, хотя желание у ребят присутствовало в большом количестве.

В конце концов, на предпоследней минуте периода, когда играли в большинстве и даже сняли вратаря, удалось забить шайбу в ворота «Торпедо», но.. Судьи очень долго изучали видео и вынесли неутешительный для Ярославля вердикт – шайба была забита ногой. Разочарованию «Арены-2000» не было предела. Отыграться так и не удалось. «Локомотив» пока без побед и без очков.

«Локомотив» - «Торпедо» (Н.Новгород) – 3:4 (1:0;1:4;1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU