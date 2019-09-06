В Ярославле разыскивают пенсионерку с корзиной

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-06T18:24:45+03:00

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60-летняя жительница Ярославля Валентина Николаевна Малушкова (Чистякова) ушла в лес за грибами, как предполагают ее близкие. Домой она до сих пор не вернулась.

Приметы женщины: рост – 160 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые.

Валентина Малушкова предположительна была одета в голубую спортивную олимпийку, черные штаны, резиновые сапоги фиолетового цвета. С собой она взяла корзину или пластиковое ведро. Нуждается в медицинской помощи.

Ярославну разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда

«Лиза Алерт». Если вам что-нибудь о ней известно, звоните по телефонам горячее линии: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU