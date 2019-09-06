В Ярославле разыскивают пенсионерку с корзиной
60-летняя жительница Ярославля Валентина Николаевна Малушкова (Чистякова) ушла в лес за грибами, как предполагают ее близкие. Домой она до сих пор не вернулась.
Приметы женщины: рост – 160 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые.
Валентина Малушкова предположительна была одета в голубую спортивную олимпийку, черные штаны, резиновые сапоги фиолетового цвета. С собой она взяла корзину или пластиковое ведро. Нуждается в медицинской помощи.
Ярославну разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда
«Лиза Алерт». Если вам что-нибудь о ней известно, звоните по телефонам горячее линии: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU