2019-09-06T18:24:45+03:00
Общество

В Ярославле разыскивают пенсионерку с корзиной

Женщина пропала еще во вторник, 3 сентября
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Пенсионерка пропала еще в начале текущей недели. Фото ВК/ПО "Лиза Алерт" Ярославская областьПенсионерка пропала еще в начале текущей недели. Фото ВК/ПО "Лиза Алерт" Ярославская область
Изменить размер текста:

60-летняя жительница Ярославля Валентина Николаевна Малушкова (Чистякова) ушла в лес за грибами, как предполагают ее близкие. Домой она до сих пор не вернулась.

Приметы женщины: рост – 160 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые.

Валентина Малушкова предположительна была одета в голубую спортивную олимпийку, черные штаны, резиновые сапоги фиолетового цвета. С собой она взяла корзину или пластиковое ведро. Нуждается в медицинской помощи.

Ярославну разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда

«Лиза Алерт». Если вам что-нибудь о ней известно, звоните по телефонам горячее линии: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Угличском районе появился новый фельдшерско-акушерский пункт
Под Ярославлем нашли магазин, где без лицензии продавали брендовые вещи
В Ярославле возбудили уголовное дело за отмывание денег
В ярославской школе искусств появились новые домры, баяны и виолончели
Удивительная статистика: в этом году еще ни один ярославец не умер от случайного отравления алкоголем
В Рыбинске начнут реконструкцию «ограниченно-работоспособного» гидроузла
В Ярославской области можно арендовать один из самых дорогих домов в ЦФО
В Рыбинске суд выселил восемь жильцов из квартир из-за долгов
В Ярославле «Ягуар» перевернул китайский внедорожник
Для путешествий по Ярославской области разработали бесплатный аудиогид
Ярославца, купившего в интернете 105 поддельных тысяч рублей, осудили
«Где-то на Республиканской» или «Первые 40 лет детства мужчины самые сложные»
Руководство ярославского лагеря «Сахареж» нарушило антитеррористический закон
Ярославские приставы арестовали женские костюмы из-за долгов по налогам
В Ярославской области задержали парня с героиновыми свертками
Ярославские врачи-онкологи украли дорогие препараты на 900 тысяч рублей
Жадный ярославец незаконно прописал в своей квартире 30 иностранцев
За ночь в Ярославле сгорело две легковушки
В Ярославле ближайшие дни будет 23 градуса и выглянет солнце
Житель Ярославской области оскорбил полицейского и получил штраф в 15 тысяч рублей
Стоим от Богоявленки: на Московском проспекте пробка из-за неработающего светофора
Дерево сломало нам огород, а власти бездействуют: улица Лесная в Ярославле осталась без света
В Ярославле задержали поджигателя Тойоты
Житель Мышкина, оскорбивший полицейского, оштрафован на 15 тысяч рублей
В мэрии Ярославля рассказали, где точно нельзя работать женщинам
В Ярославле прошла техническая проверка качества ремонта улицы Гагарина
Шел с букетом домой: приставы отправили ярославца под арест за долг по алиментам в полмиллиона рублей