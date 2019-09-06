В Угличском районе появился новый фельдшерско-акушерский пункт
В селе Заозерье Угличского района Ярославской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. В медицинском учреждении с восьми утра до 13 часов дня постоянно будут работать фельдшер и процедурная медсестра. После этого медики будут посещать пациентов на дому.
- Пункт оснащен дефибриллятором, электрокардиографом и портативным анализатором, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - В помещении оборудован аптечный киоск с разнообразным ассортиментом лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
Кроме того, каждый месяц в фельдшерско-акушерский пункт из Ильинской амбулатории будет приезжать врач общей практики.
ИСТОЧНИК KP.RU