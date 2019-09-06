В Угличском районе появился новый фельдшерско-акушерский пункт

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-06T17:44:54+03:00

В медицинском учреждении с восьми утра до 13 часов дня постоянно будут работать фельдшер и процедурная медсестра. Фото: Правительство Ярославской области

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В селе Заозерье Угличского района Ярославской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. В медицинском учреждении с восьми утра до 13 часов дня постоянно будут работать фельдшер и процедурная медсестра. После этого медики будут посещать пациентов на дому.

- Пункт оснащен дефибриллятором, электрокардиографом и портативным анализатором, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - В помещении оборудован аптечный киоск с разнообразным ассортиментом лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

Кроме того, каждый месяц в фельдшерско-акушерский пункт из Ильинской амбулатории будет приезжать врач общей практики.

ИСТОЧНИК KP.RU