Под Ярославлем нашли магазин, где без лицензии продавали брендовые вещи
Предпринимателя привлекли к административной ответственности
В магазине незаконно торговали вещами марок «Nike» и «Adidas».Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Некоузского района Ярославской области провела проверку на предмет незаконного использования предпринимателями знаменитых торговых брендов. По результатам проверки был выявлен подобный магазин.
- Установлен факт продажи товаров, маркированных обозначениями до степени смешения схожими с графическими товарными знаками «Nike» и «Adidas», - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Предприниматель, который незаконно использовал торговые бренды, привлечен к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU