2019-09-06T17:08:18+03:00
Происшествия

В Ярославле возбудили уголовное дело за отмывание денег

В преступлении подозревают застройщика из Фрунзенского района
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле возбудили уголовное дело за отмывание денег.В Ярославле возбудили уголовное дело за отмывание денег.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Ярославле возбудили уголовные дела за отмывание денег и мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемым проходит руководитель одной из фирм, строящих многоквартирный дом во Фрунзенском районе города.

Известно, что в июне 2016 года один из дольщиков в качестве оплаты за несколько квартир в новом доме отдал свой земельный участок. Надел стоил более 15 миллионов рублей. Руководитель строительной фирмы через аффилированные организации и физических лиц этот участок продал, а деньги отмыл и забрал себе.

Расследованием преступлений занимается Следственная часть Следственного управления УМВД России по Ярославской области. Подозреваемому грозит до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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