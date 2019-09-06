В Ярославле возбудили уголовное дело за отмывание денег
В Ярославле возбудили уголовные дела за отмывание денег и мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемым проходит руководитель одной из фирм, строящих многоквартирный дом во Фрунзенском районе города.
Известно, что в июне 2016 года один из дольщиков в качестве оплаты за несколько квартир в новом доме отдал свой земельный участок. Надел стоил более 15 миллионов рублей. Руководитель строительной фирмы через аффилированные организации и физических лиц этот участок продал, а деньги отмыл и забрал себе.
Расследованием преступлений занимается Следственная часть Следственного управления УМВД России по Ярославской области. Подозреваемому грозит до семи лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU