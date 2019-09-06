В ярославской школе искусств появились новые домры, баяны и виолончели

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-06T15:49:30+03:00

В честь этого события в школе искусств прошел концерт Фото: Мэрия Ярославля

Инструменты не обновлялись в учреждении более 30-ти лет

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Ярославская детская школа искусств №1 получила 27 инструментов, 102 единицы нового оборудования и 175 экземпляров учебной литературы. Такие презенты достались образовательному учреждению в рамках национального проекта «Культура».

В честь этого события в школе искусств прошел концерт.

Новых инструментов школа не видела уже более 30-ти лет. Теперь ученики смогут пользоваться интерактивной доской, виолончелями, баянами, домрами и аккордеонами, а также другими духовыми инструментами.

— Сказать, что это долгожданное событие, значит, ничего не сказать. Для нас это фантастический подарок. Инструменты очень высокого качества, мы даже о таком и мечтать не могли, мы очень счастливы, —поделилась эмоциями директор Детской школы искусств №1 Ольга Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU