2019-09-06T15:18:54+03:00
Общество

В Рыбинске начнут реконструкцию «ограниченно-работоспособного» гидроузла

Эксперты Главгосэкспертизы России дали добро на проведение второго этапа ремонта
Полина ЗАЙЦЕВА
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Рыбинский гидроузел является одним из крупнейших в Европе.Рыбинский гидроузел является одним из крупнейших в Европе.Фото: Администрация Рыбинска
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Рыбинский гидроузел, построенный в 1941 году, ждет второй этап масштабной реконструкции. Эксперты Главгосэкспертизы России утвердили проект ремонта со второго раза.

- Техническое состояние узла оценивается как ограниченно-работоспособное, - уточнили в пресс-службе Главгосэкспертизы России. - В ходе реконструкции будут обновлены механическое оборудование и затворы, установлены предохранительные устройства на нижние двустворчатые ворота и выведена из эксплуатации система пуска шлюза.

Длина гидроузла составляет 361 с половиной метр и является одним из крупнейших комплексных гидроузлов Европы. Гидроузел обеспечивает пропуск кораблей и поддержание уровней воды в Рыбинском водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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