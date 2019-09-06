В Рыбинске начнут реконструкцию «ограниченно-работоспособного» гидроузла

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-06T15:18:54+03:00

Рыбинский гидроузел является одним из крупнейших в Европе. Фото: Администрация Рыбинска

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Рыбинский гидроузел, построенный в 1941 году, ждет второй этап масштабной реконструкции. Эксперты Главгосэкспертизы России утвердили проект ремонта со второго раза.

- Техническое состояние узла оценивается как ограниченно-работоспособное, - уточнили в пресс-службе Главгосэкспертизы России. - В ходе реконструкции будут обновлены механическое оборудование и затворы, установлены предохранительные устройства на нижние двустворчатые ворота и выведена из эксплуатации система пуска шлюза.

Длина гидроузла составляет 361 с половиной метр и является одним из крупнейших комплексных гидроузлов Европы. Гидроузел обеспечивает пропуск кораблей и поддержание уровней воды в Рыбинском водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU