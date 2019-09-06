Удивительная статистика: в этом году еще ни один ярославец не умер от случайного отравления алкоголем

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-06T15:27:49+03:00

В Ярославской области за январь-июль не зафиксировано ни одного человека, который случайно отравился алкоголем. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Отрадную новость опубликовал федеральный Центр разработки национальной алкогольной продукции, ссылаясь на данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Оказывается, в Ярославской области за январь-июль никто не умер от случайных отравлений алкоголем. В Центральном федеральном округе мы такие одни. В остальных областях ЦФО за семь месяцев года по этой причине ушли из жизни 1197 человек. Больше всего в Московской области – 329 жителей, меньше всего в Костромской и Липецкой областях – по 4 человека.

В самой Ярославской области за аналогичный период прошлого года количество случайно насмерть отравившихся алкоголем было довольно большим – 62 человека.

Кроме Ярославской области нулевые показатели смертности от случайного отравления алкоголем также в Мурманской, Астраханской областях, Калмыкии, Ингушетии, Чечне, Ненецком автономном округе и Камчатском крае.

Правда, есть и другая статистика – количество отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями.

- Это случаи, когда точно не установлено, случайно отравился человек или нет. Например, его могли намеренно отравить, - пояснил руководитель Центр разработки национальной алкогольной продукции Павел Шапкин.

По этому показателю в Ярославской области уже все не так гладко – за первые полгода умерло 123 человека. И это уже, наоборот, самый высокий показатель в ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU