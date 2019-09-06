Удивительная статистика: в этом году еще ни один ярославец не умер от случайного отравления алкоголем
Отрадную новость опубликовал федеральный Центр разработки национальной алкогольной продукции, ссылаясь на данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Оказывается, в Ярославской области за январь-июль никто не умер от случайных отравлений алкоголем. В Центральном федеральном округе мы такие одни. В остальных областях ЦФО за семь месяцев года по этой причине ушли из жизни 1197 человек. Больше всего в Московской области – 329 жителей, меньше всего в Костромской и Липецкой областях – по 4 человека.
В самой Ярославской области за аналогичный период прошлого года количество случайно насмерть отравившихся алкоголем было довольно большим – 62 человека.
Кроме Ярославской области нулевые показатели смертности от случайного отравления алкоголем также в Мурманской, Астраханской областях, Калмыкии, Ингушетии, Чечне, Ненецком автономном округе и Камчатском крае.
Правда, есть и другая статистика – количество отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями.
- Это случаи, когда точно не установлено, случайно отравился человек или нет. Например, его могли намеренно отравить, - пояснил руководитель Центр разработки национальной алкогольной продукции Павел Шапкин.
По этому показателю в Ярославской области уже все не так гладко – за первые полгода умерло 123 человека. И это уже, наоборот, самый высокий показатель в ЦФО.
ИСТОЧНИК KP.RU