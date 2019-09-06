2019-09-06T15:27:49+03:00
Общество

Удивительная статистика: в этом году еще ни один ярославец не умер от случайного отравления алкоголем

В ЦФО такого больше нет нигде
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославской области за январь-июль не зафиксировано ни одного человека, который случайно отравился алкоголем.В Ярославской области за январь-июль не зафиксировано ни одного человека, который случайно отравился алкоголем.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Отрадную новость опубликовал федеральный Центр разработки национальной алкогольной продукции, ссылаясь на данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Оказывается, в Ярославской области за январь-июль никто не умер от случайных отравлений алкоголем. В Центральном федеральном округе мы такие одни. В остальных областях ЦФО за семь месяцев года по этой причине ушли из жизни 1197 человек. Больше всего в Московской области – 329 жителей, меньше всего в Костромской и Липецкой областях – по 4 человека.

В самой Ярославской области за аналогичный период прошлого года количество случайно насмерть отравившихся алкоголем было довольно большим – 62 человека.

Кроме Ярославской области нулевые показатели смертности от случайного отравления алкоголем также в Мурманской, Астраханской областях, Калмыкии, Ингушетии, Чечне, Ненецком автономном округе и Камчатском крае.

Правда, есть и другая статистика – количество отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями.

- Это случаи, когда точно не установлено, случайно отравился человек или нет. Например, его могли намеренно отравить, - пояснил руководитель Центр разработки национальной алкогольной продукции Павел Шапкин.

По этому показателю в Ярославской области уже все не так гладко – за первые полгода умерло 123 человека. И это уже, наоборот, самый высокий показатель в ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске начнут реконструкцию «ограниченно-работоспособного» гидроузла
В Ярославской области можно арендовать один из самых дорогих домов в ЦФО
В Рыбинске суд выселил восемь жильцов из квартир из-за долгов
В Ярославле «Ягуар» перевернул китайский внедорожник
Для путешествий по Ярославской области разработали бесплатный аудиогид
Ярославца, купившего в интернете 105 поддельных тысяч рублей, осудили
«Где-то на Республиканской» или «Первые 40 лет детства мужчины самые сложные»
Руководство ярославского лагеря «Сахареж» нарушило антитеррористический закон
Ярославские приставы арестовали женские костюмы из-за долгов по налогам
В Ярославской области задержали парня с героиновыми свертками
Ярославские врачи-онкологи украли дорогие препараты на 900 тысяч рублей
Жадный ярославец незаконно прописал в своей квартире 30 иностранцев
За ночь в Ярославле сгорело две легковушки
В Ярославле ближайшие дни будет 23 градуса и выглянет солнце
Житель Ярославской области оскорбил полицейского и получил штраф в 15 тысяч рублей
Стоим от Богоявленки: на Московском проспекте пробка из-за неработающего светофора
Дерево сломало нам огород, а власти бездействуют: улица Лесная в Ярославле осталась без света
В Ярославле задержали поджигателя Тойоты
Житель Мышкина, оскорбивший полицейского, оштрафован на 15 тысяч рублей
В мэрии Ярославля рассказали, где точно нельзя работать женщинам
В Ярославле прошла техническая проверка качества ремонта улицы Гагарина
Шел с букетом домой: приставы отправили ярославца под арест за долг по алиментам в полмиллиона рублей