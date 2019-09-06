В Ярославской области можно арендовать один из самых дорогих домов в ЦФО

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-06T14:45:22+03:00

Двухэтажный коттедж в Ярославской области попал на второе место в ЦФО среди самых дорогих загородных домов. Фото: ЦИАН.

Чудо-теремок сдают за 300 тысяч в месяц

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Эксперты ЦИАН нашли в Ярославской области один из самых дорогих в ЦФО загородных домов, которые сдаются в аренду. Чудо-теремок находится в Переславском районе. Чтобы пожить в нем месяц, надо заплатить 300 тысяч рублей.

- Участок в 50 соток граничит с лесом, часть участка занимает сосновый лес. Ухоженная территория, ландшафтный дизайн. Парковка, оборудованная крытая площадка для барбекю, - описывают дом на сайте бесплатных объявлений.

Дом обставлен мебелью и бытовой техникой. Фото: ЦИАН.

В доме два этажа, три спальни, три санузла, есть даже кабинет. Здание полностью оснащено мебелью и бытовой техникой. В стоимость аренды входит уборка и смена белья.

Сдают этот сказочный теремок минимум на две недели.

Уборка помещений и двора входит в стоимость аренды.

Переславский дом оказался на втором месте в рейтинге. На первое же попала усадьба в Тверской области за 410 тысяч. В ЦИАН пояснили, что отбирали для рейтинга загородные дома, которые находятся за пределами областных центров. При этом в расчет не брали Москву и Подмосковье.

За такую красоту просят 300 тысяч в месяц. Фото: ЦИАН.

ИСТОЧНИК KP.RU