В Рыбинске суд выселил восемь жильцов из квартир из-за долгов

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-06T14:02:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске специалисты «Жилкомцентра» продолжают выселять неплательщиков, живущих в квартирах по социальному найму. Эта история длится уже несколько лет.

Сначала должника просят оплатить по счетам и взывают его к совести, или даже предлагают заключить договор о рассрочке. Если это не помогает, то остается только крайняя мера – выселение.

– В этом году подано в суд 15 исковых заявлений. По восьми из них есть положительные решения суда. Трое нанимателей уже переселены в комнаты в домах, которые ранее имели статус общежития. В настоящее время в работе у специалистов еще порядка трех десятков квартир должников, – поделилась директор МКУ «Жилкомцентр» Анна Костина.

Жители Рыбинска остаются без своих квадратных метров из-за полугодовых долгов. Они редко покидают жилье добровольно, поэтому к процессу подключаются судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU