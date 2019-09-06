Для путешествий по Ярославской области разработали бесплатный аудиогид

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-06T13:58:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Для путешествий по городам Ярославской области разработали бесплатный аудиогид. На сервисе уже есть 70 аудиоэкскурсий, рассказывающих о исторических местах и достопримечательностях региона.

- Проект размещен на портале «izi.TRAVEL», - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - В дальнейшем число экскурсий будет увеличено. Аудиогиды в основном рассчитаны на самостоятельных путешественников, доля которых в нашем регионе, согласно исследованиям, составляет около 60 процентов.

Сервис содержит информацию о достопримечательностях 11 городов, а также о селах Вятское и Воронино. Кроме того, на сервисе можно найти аудиоэкскурсии по историческим центрам Ярославля, Углича, Ростова и Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU