Ярославца, купившего в интернете 105 поддельных тысяч рублей, осудили

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-06T13:17:03+03:00

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Ярославец, который сбывал на территории города поддельные деньги, услышал приговор. Следствием установлено, что преступник купил 21 поддельную пятитысячную купюру с помощью интернета. Цена каждой составила 1825 рублей, а общая сумма поддельных денег перевалила за 100 тысяч.

- Мужчина получил информацию о местонахождении тайника с купюрами на территории Москвы, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - С целью сбыта поддельных купюр преступник расплачивался ими в продуктовых магазинах, расположенных на территории Дзержинского района Ярославля.

Парень успел сбыть большую часть поддельных денег, остальное передал знакомому. Во время расследования дела преступник полностью признал свою вину. Суд приговорил мужчину к двум годам в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU