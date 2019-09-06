2019-09-06T12:56:14+03:00
Общество

«Где-то на Республиканской» или «Первые 40 лет детства мужчины самые сложные»

Ярославцы шутят над злополучным ремонтом длиною в жизнь
Роман РЫЖИКОВ
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Люди ищут объяснения затянувшемуся ремонту в совершенно неожиданных местах. Фото; Дороги Ярославля/facebook.comЛюди ищут объяснения затянувшемуся ремонту в совершенно неожиданных местах. Фото; Дороги Ярославля/facebook.com
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В группе «Дороги Ярославля» на facebook появилось забавное видео. Дорожные работники, вооружившись отбойным молотком и лопатой, играют в войнушку, а вместо окопа – технический вырез.

«Где-то на Республиканской». – озаглавил свой ироничный пост Макар Трипольский.

Первые 40 лет детства мужчины самые сложные.Видео: Дороги Ярославля/facebook.com

Конечно, к Ярославлю это видео никакого отношения не имеет. Хотя оно могло бы объяснить, почему работы длятся так долго. В прочем, логичное объяснение нашлось у прокуратуры…

Оказывается, ярославские власти не подписали с подрядчиком календарный график производства работ. Так что, напрасно Владимир Волков на планерках сотрясал воздух. До последнего времени управы на работников, как говорится, днем с огнем… Но теперь-то, когда прокуратура направила в адрес мэра представление, заживем по-новому.

А пока город стоит в пробках, а агентство по муниципальному заказу ЖКХ ругает рабочих за отвратительно уложенную плитку, утром и вечером на Республиканской дежурит заммэра. Видимо, чтобы что-то еще не пошло не так.

ИСТОЧНИК KP.RU

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