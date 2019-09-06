2019-09-06T12:26:13+03:00
Общество

Руководство ярославского лагеря «Сахареж» нарушило антитеррористический закон

Организация заплатит 30 тысяч рублей штрафа
Екатерина РЯБЦЕВА
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Транспортная прокуратура проверила лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж» и обнаружила там некоторые нарушения. Они касались санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательств.

— В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой руководству организации было внесено три представления, которые рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Также проверка осталась недовольна и безопасностью лагеря. За нарушение антитеррористического законодательства организация заплатит штраф 30 тысяч рублей.

После закрытия лагерной смены прокуратура проконтролировала соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при перевозке детей на поездах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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