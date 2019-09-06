Ярославские приставы арестовали женские костюмы из-за долгов по налогам
Неплательщица быстро нашла деньги и оплатила задолженность
ФОТО: УФФСП по Ярославской области
Изменить размер текста:
Жительница Тутаева задолжала по налогам более 60 тысяч рублей. Самостоятельно выплатить долг она не собиралась, и представители власти решили взять дело в свои руки. Приставы-исполнители пришли к женщине, чтобы арестовать ее имущество.
– В акте описи и ареста оказались женские костюмы, – рассказали в ведомстве.
Одежду изъяли и предупредили неплательщицу о том, что наряды будут реализованы, если она не возьмется за ум, и не погасит долг.
Это повлияло на жительницу Тутаева, и она полностью вернула долг государству, а также оплатила исполнительский сбор в размере 33 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU