Ярославские приставы арестовали женские костюмы из-за долгов по налогам

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-06T11:37:34+03:00

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Жительница Тутаева задолжала по налогам более 60 тысяч рублей. Самостоятельно выплатить долг она не собиралась, и представители власти решили взять дело в свои руки. Приставы-исполнители пришли к женщине, чтобы арестовать ее имущество.

– В акте описи и ареста оказались женские костюмы, – рассказали в ведомстве.

Одежду изъяли и предупредили неплательщицу о том, что наряды будут реализованы, если она не возьмется за ум, и не погасит долг.

Это повлияло на жительницу Тутаева, и она полностью вернула долг государству, а также оплатила исполнительский сбор в размере 33 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU