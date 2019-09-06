В Ярославской области задержали парня с героиновыми свертками
На него возбудили уголовное дело по 228 статье
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В Угличе на улице Победы полиция задержала подозрительного 32-летнего молодого человека. С собой у него были два свертка с порошкообразным веществом, похожим на наркотики. Вещество отправили в экспертно-криминалистический центр.
Сотрудники центра подтвердили догадки правоохранителей: это героин, массой 4,423 грамма.
– Следственным подразделением ОМВД России по Угличскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, – сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU