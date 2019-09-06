Ярославские врачи-онкологи украли дорогие препараты на 900 тысяч рублей
С ноября 2017 года по 30 октября 2018 года ярославские врачи-онкологи воровали дорогие лекарства, которую используют для лечения онкозаболеваний, в том числе такие препараты, как «Нексавар» и «Вотриент».
26-летний и 34-летний медработники записывали в медицинские карты пациентов ложные сведения, при том, что пациенты уже получили ранее необходимые лекарства.
Далее ложные документы рассматривала врачебная комиссия, которая и давала добро на получение препаратов. После этого онкологи оформляли рецепты и забирали необходимое в аптеке. Лекарства они продавали.
Было возбуждено уголовное дело.
– В ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину в полном объеме, возместили ущерб в сумме более тысяч рублей, – прокомментировали ситуацию в прокуратуре Ярославской области.
Материалы дела направили в Ленинский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU