2019-09-06T10:11:45+03:00
Происшествия

Ярославские врачи-онкологи украли дорогие препараты на 900 тысяч рублей

Они сговорились и использовали служебное положение, чтобы подзаработать на болезнях
Екатерина РЯБЦЕВА
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Медработники записывали в медицинские карты пациентов ложные сведенияМедработники записывали в медицинские карты пациентов ложные сведенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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С ноября 2017 года по 30 октября 2018 года ярославские врачи-онкологи воровали дорогие лекарства, которую используют для лечения онкозаболеваний, в том числе такие препараты, как «Нексавар» и «Вотриент».

26-летний и 34-летний медработники записывали в медицинские карты пациентов ложные сведения, при том, что пациенты уже получили ранее необходимые лекарства.

Далее ложные документы рассматривала врачебная комиссия, которая и давала добро на получение препаратов. После этого онкологи оформляли рецепты и забирали необходимое в аптеке. Лекарства они продавали.

Было возбуждено уголовное дело.

– В ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину в полном объеме, возместили ущерб в сумме более тысяч рублей, – прокомментировали ситуацию в прокуратуре Ярославской области.

Материалы дела направили в Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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