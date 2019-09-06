Ярославские врачи-онкологи украли дорогие препараты на 900 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-06T10:11:45+03:00

Они сговорились и использовали служебное положение, чтобы подзаработать на болезнях

Изменить размер текста: A A

С ноября 2017 года по 30 октября 2018 года ярославские врачи-онкологи воровали дорогие лекарства, которую используют для лечения онкозаболеваний, в том числе такие препараты, как «Нексавар» и «Вотриент».

26-летний и 34-летний медработники записывали в медицинские карты пациентов ложные сведения, при том, что пациенты уже получили ранее необходимые лекарства.

Далее ложные документы рассматривала врачебная комиссия, которая и давала добро на получение препаратов. После этого онкологи оформляли рецепты и забирали необходимое в аптеке. Лекарства они продавали.

Было возбуждено уголовное дело.

– В ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину в полном объеме, возместили ущерб в сумме более тысяч рублей, – прокомментировали ситуацию в прокуратуре Ярославской области.

Материалы дела направили в Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU