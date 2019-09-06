Жадный ярославец незаконно прописал в своей квартире 30 иностранцев

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-06T09:31:07+03:00

Никто из гостей не собирался проживать по месту регистрации

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29-летний житель Ярославля зарегистрировал в своей квартире 30 иностранных граждан.

Это привлекло внимание правоохранителей. Сотрудники полиции установили, что собственник жилища не собирался предоставлять иностранным гостям места, и никто их них не собирался проживать по адресу регистрации.

– Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU