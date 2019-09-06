За ночь в Ярославле сгорело две легковушки

СЕГОДНЯ 07:35 2019-09-06T07:35:30+03:00

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В ночь с 5 на 6 сентября в Ярославле сгорело два легковых автомобиля. Первое возгорание случилось в 00.40 в Которосльном переулке, рядом с домом №16. Тушить машину приехали 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Огонь был ликвидирован уже через 17 минут, но спасти легковушку не удалось – она полностью выгорела. К счастью, никто не пострадал.

В 1.51 на улице Машиностроителей, недалеко от дома №11, загорелась еще одна машина. На место происшествия приехали 2 пожарных автомобиля и 8 человек. Они завершили тушение пожара в 2.12 ночи. И на этот раз обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU