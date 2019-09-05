В Ярославле ближайшие дни будет 23 градуса и выглянет солнце
Теплая погода продержится в регионе еще пару недель
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В Ярославской области продолжается осеннее лето. Несмотря на то, что будет облачная с прояснениями погода, температура воздуха днем поднимется аж до 23 градусов. Утром и ночью ртуть в термометре упадет до 7-12 градусов. Дождей и гроз пока не ожидается.
Подует небольшой южный ветер: 2-7 метра в секунду. Метеорологическая видимость будет хорошая: 7000-9000 метров. К выходным в регионе выглянет солнце.
Такая теплая погода продержится всю следующую неделю. Похолодание на несколько градусов наступит только к концу сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU