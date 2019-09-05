Житель Ярославской области оскорбил полицейского и получил штраф в 15 тысяч рублей
Молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование
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27-летний житель Мышкинского района в начале июня 2019 года ехал пьяный за рулем автомобиля. Сотрудник ГИБДД доставил молодого человека для освидетельствования в Соловьевскую больницу.
– Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общественном месте, не желая проходить медицинское освидетельствование, мужчина высказывал в адрес сотрудника полиции оскорбительные слова и выражения, – рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Суд признал водителя виновным, и он получил штраф в 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU