Стоим от Богоявленки: на Московском проспекте пробка из-за неработающего светофора

СЕГОДНЯ 17:41 2019-09-05T17:41:46+03:00

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Час пик в Ярославле еще не наступил, а Московский проспект уже стоит в пробке от площади Богоявления. Причиной тому не работающий светофор сразу за мостом. Перекресток с Малой Пролетарской окрашен в красный цвет.

- Еле двигаемся, мост стоит, - сообщают заложники ситуации.

Кроме неполадок со светофором, движение осложняет ДТП в левом ряду.

На данный момент дорожную ситуацию в городе сервис Яндекс.Карты оценивает в семь баллов. Центр города «желто-красный». В среднем, скорость потока составляет 10 километров в час

Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU