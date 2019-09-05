Стоим от Богоявленки: на Московском проспекте пробка из-за неработающего светофора
Ситуацию осложняет ДТП в левом ряду
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Час пик в Ярославле еще не наступил, а Московский проспект уже стоит в пробке от площади Богоявления. Причиной тому не работающий светофор сразу за мостом. Перекресток с Малой Пролетарской окрашен в красный цвет.
- Еле двигаемся, мост стоит, - сообщают заложники ситуации.
Кроме неполадок со светофором, движение осложняет ДТП в левом ряду.
На данный момент дорожную ситуацию в городе сервис Яндекс.Карты оценивает в семь баллов. Центр города «желто-красный». В среднем, скорость потока составляет 10 километров в час
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ИСТОЧНИК KP.RU