Дерево сломало нам огород, а власти бездействуют: улица Лесная в Ярославле осталась без света

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-05T17:26:52+03:00

Местные говорят, что просили спилить это дерево уже давно

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В Красноперекопском районе Ярославля, на улице Лесной, возле дома № 35 рухнуло старое дерево. Ствол оборвал провода, поломал забор и угодил во двор, перекрыв проезд транспорту. По словам жителей, без света осталось сразу две улицы.

- Дерево неоднократно просили спилить, звонили в Горзеленхоз, по всем инстанциям, но власти не отреагировали, - говорят местные жители.

Кто-то из местных жителей снял произошедшее на видео и выложил в группу «Подслушано Ярославль» в Вконтакте. Пользователи отметили, что у оператора очень милый голос и задатки журналиста. Кто-то позавидовал, что «во двор дровишки упали сами», а кто-то посоветовал обратиться напрямую к Шойгу, раз «все инстанции» не принимают никаких мер.

Мы оставили заявку в единый диспетчерский центр. По словам диспетчера, об этой проблеме ранее им никто не сообщал

Дровишки сами упали в огород.

ИСТОЧНИК KP.RU