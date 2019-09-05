В Ярославле задержали поджигателя Тойоты
Подозреваемый не раз привлекался к уголовной отвественности
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Полиция Дзержинского района задержала 55-летнего мужчину, который поджег машину в одном из брагинских дворов. Это случилось ночью, 5 сентября, на улице Блюхера.
Пожарные потушили Тойоты только под утро.
Подозреваемый уже был неоднократно судим, а последний раз освободился в январе 2019 года.
– Облил маслом, подпалил тряпку и поджег, – рассказал поджигатель детали преступления.
Его задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Рецидивист может снова попасть за решетку на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU