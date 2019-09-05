2019-09-05T17:01:28+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали поджигателя Тойоты

Подозреваемый не раз привлекался к уголовной отвественности
Екатерина РЯБЦЕВА
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Полиция Дзержинского района задержала 55-летнего мужчину, который поджег машину в одном из брагинских дворов. Это случилось ночью, 5 сентября, на улице Блюхера.

Пожарные потушили Тойоты только под утро.

Подозреваемый уже был неоднократно судим, а последний раз освободился в январе 2019 года.

– Облил маслом, подпалил тряпку и поджег, – рассказал поджигатель детали преступления.

Его задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Рецидивист может снова попасть за решетку на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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