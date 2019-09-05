Житель Мышкина, оскорбивший полицейского, оштрафован на 15 тысяч рублей
Прокуратура Мышкинского района Ярославской области поддержала обвинение по делу 27-летнего местного жителя, который обвинялся в оскорблении сотрудника местного отделения полиции. В июне 2019 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и мешал дорожному движению, чем привлек внимание полиции.
- Не желая проходить медицинское освидетельствование, мужчина высказывал в адрес сотрудника полиции оскорбительные слова и выражения, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Фемида признала подсудимого виновным. За оскорбление полицейского мужчина будет должен выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU