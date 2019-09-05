2019-09-05T16:50:53+03:00
Общество

Житель Мышкина, оскорбивший полицейского, оштрафован на 15 тысяч рублей

В момент совершения правонарушения мужчина был пьян
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мужчина был пьян и мешал дорожному движению, чем привлек внимание полиции.Мужчина был пьян и мешал дорожному движению, чем привлек внимание полиции.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Мышкинского района Ярославской области поддержала обвинение по делу 27-летнего местного жителя, который обвинялся в оскорблении сотрудника местного отделения полиции. В июне 2019 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и мешал дорожному движению, чем привлек внимание полиции.

- Не желая проходить медицинское освидетельствование, мужчина высказывал в адрес сотрудника полиции оскорбительные слова и выражения, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Фемида признала подсудимого виновным. За оскорбление полицейского мужчина будет должен выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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