2019-09-05T16:27:18+03:00
Общество

В мэрии Ярославля рассказали, где точно нельзя работать женщинам

И подсказали, где теперь можно
Роман РЫЖИКОВ
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На очень опасных производствах женщин по-прежнему не ждутНа очень опасных производствах женщин по-прежнему не ждутФото: Михаил ФРОЛОВ
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На официальном портале Ярославля появилась информация, где можно, а где нельзя работать женщинам. Речь идет о приказе Минтруда России 18.07.2019, который утвердил список этих самых работ. С января 2021 года женщин ограничат в выборе, касающемся сотни профессий. Сейчас список «запретных» работ содержит 456 пунктов.

Так, в 2021 году женщины официально смогут водить большие тягачи и сельхозтехнику или даже стать членом палубной команды судна: боцманом, шкипером или матросом. Но им по прежнему нельзя будет работать в машинном отделении судна. Зато представительницы прекрасного пола смогут занимать должности машиниста электропоезда, водить Ласточку или Сапсан и подобные м высокоскоростные поезда. А еще им можно будет забираться выше десяти метров при верхолазных работах.

При создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без каких-либо ограничений. Но по-прежнему женщины не смогут работать на тушении пожаров, транспортировке, погрузке, разгрузке вручную ядохимикатов, кессонных работах и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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