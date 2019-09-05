2019-09-05T16:03:28+03:00
Общество

Шел с букетом домой: приставы отправили ярославца под арест за долг по алиментам в полмиллиона рублей

Мужчина завел новую семьи и забыл про старшего сына
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославец задолжал полмиллиона рублей по алиментам сыну и несколько месяцев не появлялся в своей квартире. Телефон должника был недоступен.

Оказывается, безответственный отец специально скрывался от судебных приставов. Он переехал, женился, родил ребенка и устроился на работу таксистом в Москве.

Судебные приставы узнали, что мужчина едет домой поздравлять младшего сына с началом учебного года. Они встретили неплательщика прямо у подъезда. Отец спешил к своему школьнику с букетом цветов.

– Приставы напомнили гражданину о его обязательствах перед старшим сыном и об алиментном долге, превышающем полмиллиона рублей, – рассказали в ведомстве.

Представители власти составили административный протокол.

Ярославец поздравил ребенка, а потом отправился отбывать административное наказание за неуплату алиментов сыну от первого брака.

– Из зала суда неплательщик отправился под арест на 10 суток, – сообщили в пресс-службе УФСПП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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