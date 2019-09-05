Шел с букетом домой: приставы отправили ярославца под арест за долг по алиментам в полмиллиона рублей
Ярославец задолжал полмиллиона рублей по алиментам сыну и несколько месяцев не появлялся в своей квартире. Телефон должника был недоступен.
Оказывается, безответственный отец специально скрывался от судебных приставов. Он переехал, женился, родил ребенка и устроился на работу таксистом в Москве.
Судебные приставы узнали, что мужчина едет домой поздравлять младшего сына с началом учебного года. Они встретили неплательщика прямо у подъезда. Отец спешил к своему школьнику с букетом цветов.
– Приставы напомнили гражданину о его обязательствах перед старшим сыном и об алиментном долге, превышающем полмиллиона рублей, – рассказали в ведомстве.
Представители власти составили административный протокол.
Ярославец поздравил ребенка, а потом отправился отбывать административное наказание за неуплату алиментов сыну от первого брака.
– Из зала суда неплательщик отправился под арест на 10 суток, – сообщили в пресс-службе УФСПП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU