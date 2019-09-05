Ярославская таможня возбудила уголовные дела за контрабанду русского леса в Китай

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-05T14:49:45+03:00

Фирма незаконно вывезла из страны березовые бревна на 30 миллионов рублей

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Ярославская таможня возбудила два уголовных дела за контрабанду русского леса в Китайскую народную республику. На восток отправлялись березовые бревна, которые используют для выработки лущеного шпона.

Фирма была зарегистрирована в Костромской области. Она предоставляла в таможню поддельные коммерческие документы и вывозила через оффшорную компанию Британских Виргинских островов лесоматериалы.

– Впоследствии был произведен расчет стоимости экспортированного товара по методу определения таможенной стоимости, в результате чего стоимость незаконно вывезенных лесоматериалов составила 30,8 миллионов рублей, – рассказал заместитель начальника Ярославской таможни Игорь Сигеев.

За вывоз стратегически важных ресурсов через границу Таможенного союза контрабандисты могут лишиться свободы на семь лет и будут обязаны выплатить штраф до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU