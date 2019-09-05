2019-09-05T14:35:18+03:00
Общество

За год в Ярославской области заведено 24 уголовных дела за вырубку леса

Общая сумма штрафов составила более 800 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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С начала 2019 года на территории области было выявлено 38 фактов незаконной вырубки.С начала 2019 года на территории области было выявлено 38 фактов незаконной вырубки.Фото: Правительство Ярославской области
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В Пошехонском районе Ярославской области был выявлен очаг незаконной вырубки леса. Его объемы составили порядка 40 кубометров. Стоит отметить, что первыми преступников обнаружили местные жители.

– Специалисты лесничества вызвали на место происшествия сотрудников полиции, – уточнил начальник отдела надзора регионального департамента лесного хозяйства Анатолий Машнин. – По данному факту возбуждено уголовное дело, нарушителям грозит либо штраф от одного до трех миллионов рублей, либо лишение свободы сроком до семи лет и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

С начала 2019 года на территории области было выявлено 38 фактов незаконной вырубки леса, заведено 24 уголовных дела. Общая сумма штрафов превысила 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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