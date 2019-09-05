За год в Ярославской области заведено 24 уголовных дела за вырубку леса
В Пошехонском районе Ярославской области был выявлен очаг незаконной вырубки леса. Его объемы составили порядка 40 кубометров. Стоит отметить, что первыми преступников обнаружили местные жители.
– Специалисты лесничества вызвали на место происшествия сотрудников полиции, – уточнил начальник отдела надзора регионального департамента лесного хозяйства Анатолий Машнин. – По данному факту возбуждено уголовное дело, нарушителям грозит либо штраф от одного до трех миллионов рублей, либо лишение свободы сроком до семи лет и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.
С начала 2019 года на территории области было выявлено 38 фактов незаконной вырубки леса, заведено 24 уголовных дела. Общая сумма штрафов превысила 800 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU