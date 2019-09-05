2019-09-05T13:46:09+03:00
Общество

Прокуратура Ярославля: ремонт Республиканской осуществляется с нарушениями

В адрес мэра города вынесено представление
Полина ЗАЙЦЕВА
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Устранение нарушений взято прокуратурой на особый контроль.Устранение нарушений взято прокуратурой на особый контроль.Фото: Мэрия Ярославля
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Ярославская прокуратура провела проверку хода ремонтных работ на улице Республиканской. По ее результатам были выявлены грубые нарушения. Дело в том, что мэрия города должным образом не следила за ходом ремонта.

- Календарный график производства работ, являющейся обязательным по условиям муниципального контракта, не был подписан сторонами, из-за этого промежуточные сроки исполнения обязательств по контракту подрядчику не установлены, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В связи с этим невозможно привлечь подрядчика к ответственности и начислить пени за нарушение сроков выполнения работ. По результатам проверки в адрес мэра Ярославля вынесено представление. Устранение нарушений взято прокуратурой на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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