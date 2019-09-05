В Ярославле у строительного магазина арестовали весь товар из-за долга в 52 миллиона рублей
Судебные приставы описали больше 900 тысяч товаров в двух торговых центрах
Чтобы компания не успела переписать или продать товар, приставы выехали немедленноФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Ярославле судебные приставы арестовали около 900 тысяч наименований строительных материалов. Причиной тому послужил долг магазина в 52 миллиона рублей. Под арест попали товары сразу двух торговых центров.
- Подобное решение выносится в обеспечительных мерах, чтобы должник не успел продать имущество или переписать его на других лиц, - комментируют приставы.
По предварительной информации, речь может идти о фирме «Еврострой». Сайт компании перестал работать.
ИСТОЧНИК KP.RU