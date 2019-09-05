Ярославец нашел наркотик, сразу употребил его и был задержан на месте
Ярославская прокуратура поддержала обвинение по делу 24-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков. В ходе следствия было установлено, что в мае 2019 года преступник отправился в Красноперекопский район города за «солью».
- На одной из улиц, проверив возможные места, обнаружил наркотик и сразу употребил его часть, после чего был задержан сотрудниками полиции, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Подсудимый признал свою вину в полном объеме, в содеянном раскаялся.
В момент совершения преступления мужчина находился на испытательном сроке. Дело в том, что в феврале 2019 года преступник был осужден условно за шесть краж. Суд отменил условное наказание и приговорил молодого человека к году и семи месяцам в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU