Ярославец нашел наркотик, сразу употребил его и был задержан на месте

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-05T13:12:57+03:00

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Ярославская прокуратура поддержала обвинение по делу 24-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков. В ходе следствия было установлено, что в мае 2019 года преступник отправился в Красноперекопский район города за «солью».

- На одной из улиц, проверив возможные места, обнаружил наркотик и сразу употребил его часть, после чего был задержан сотрудниками полиции, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Подсудимый признал свою вину в полном объеме, в содеянном раскаялся.

В момент совершения преступления мужчина находился на испытательном сроке. Дело в том, что в феврале 2019 года преступник был осужден условно за шесть краж. Суд отменил условное наказание и приговорил молодого человека к году и семи месяцам в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU