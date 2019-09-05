2019-09-05T11:36:09+03:00
Происшествия

Молодой ярославец ночью сливал с грузовиков дизельное топливо

Полиция нашла любителя легкой наживы и возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Молодой человек слил топлива на 20 тысяч рублейМолодой человек слил топлива на 20 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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23-летний житель Ярославского района приходил по ночам в место, где стояли грузовые автомобили, и сливал из бензобаков дизельное топливо. Убытки составили более 20 тысяч рублей.

В полицию обратились работники транспортной компании. Правоохранители стали разбираться и выяснили, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.

– Подразделением дознания ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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